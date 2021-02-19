Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
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Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

19.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:38
Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Artvin'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

İlçeye bağlı Ortacalar mevkisindeki taş ocağında operatör H.A'nın kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi.

İş makinesinin altında kalan H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan L.U. ise Arhavi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arazinin yamaç olması ve iş makinesinin bir bölümünün toprak altında kalması nedeniyle H.A'nın cenazesi bulunduğu yerden çıkartılamadı.

AFAD ekipleri, işçinin cansız bedenini çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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