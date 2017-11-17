Artvin'de İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 4. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

ARTVİN (İHA) – Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan "Artvin İli Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi" kapsamında oluşturulan 2017 yılı Eylem Planı çerçevesinde kurulan İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu 4. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Doğanay'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Artvin Belediye Başkanlığı, AÇÜ Rektörlüğü, İl Özel İdaresi, İl Defterdarlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Bilim-Sanayi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Artvin Ziraat Odası, Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin Yatırım Destek Ofisi'nin yetkilileri katıldı.



Yaklaşık 2 saat süren toplantıda 2017 yılı Eylem Planı kapsamında belirlenen faaliyetlerle ilgili mevcut durum, kurumların bu kapsamda yapmış oldukları ve yapacakları çalışmalar hakkında görüşülerek gerekli istişareler yapıldı ve 2018 yılı için hazırlanan Taslak Eylem Planı için kurumların görüş ve önerisi alındı. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Kurulu'nun bir sonraki toplantısının 2018 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılarak toplantıya son verildi. - ARTVİN