Artvin'de İl Gelişim Planı Hazırlanıyor

Artvin Valisi Ömer Doğanay, valilik öncülüğünde "İl Gelişim Planı" hazırlanması amacıyla çalışma başlatıldığını bildirdi.



Vali Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin'in son yıllarda önemli bir gelişme içerisinde olduğunu belirterek, "Artvin için kapsamlı, derinlikli ve çok boyutlu bir gelişim planı hazırlamak ve Türkiye'nin ulusal hedefleri ile uyumlu bir Artvin vizyonu geliştirmek önem arz etmektedir. Bu nedenle 2005 yılında ilk kez hazırlanan Artvin İl Gelişim Planı'nın yenilenmesi zaruri ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir değişim süreci yaşandığını vurgulayan Doğanay, "Küreselleşen dünyada artık rekabet edenler devletler olmaktan çıkmakta, bölgeler ve iller arasında rekabet ön plana çıkmaktadır. Bu şartlar altında illerin, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda mevcut durumlarını yeniden değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler ışığında stratejiler belirlemeleri sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Doğanay, Artvin İl Gelişme Planı'nın amacı hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:



"Artvin ile ilgili temel verileri, özellikleri ve potansiyeli ortaya koymak, ilin sosyoekonomik ve sosyokültürel dönüşüm dinamiklerini belirlemek, gelişim eksenlerini ortaya koymak, dünya, Türkiye ve Artvin bağlamında gerekli karşılaştırmaları yapmak, bu verilerden hareketle bugün ve gelecekte Artvin ile ilgili neler yapılması gerektiğini tespite çalışmak, ilin diğer illerle arasında bulunan gelişmişlik farkını azaltmak ve içinde bulunduğu gelişmişlik düzeyinin yükseltilebilmesi için izlenmesi gereken stratejileri belirlemek, ilin büyüme potansiyelinin ve öncelik taşıyan konu ve sorunları saptamaktır. Doğru analiz, doğru planlama ve tavizsiz uygulama, kalkınmış bir Artvin ilinin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.



Bu anlamda Artvin İl Gelişme Planı bir yol haritası olmasının yanında bir hedef belirleme aracı da olacaktır. Artvin İl Gelişme Planında önerilen politikalar doğrultusunda Artvin ilindeki kurumlar, yöneticiler, siyasetçiler gelecek stratejik planlarına bu politikaları gerçekleştirmeye yönelik stratejiler koyarak, uzun vadede Artvin ilinin de istenen gelişme düzeyine ulaşmasını sağlayabileceklerdir. Doğa, tarih ve kültür zenginlikleri ile önemli mukayeseli üstünlüklere sahip olan Artvin ilinin, planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi ile başarılı olacağına inancımız tamdır."



Artvin İl Gelişme Planı, Artvin Çoruh Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacağını da kaydeden Doğanay, emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür etti.