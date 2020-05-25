Artvin'de İl Emniyet Müdürlüğü'nün denetimleri sürüyor Artvin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Artvin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında gerekli tüm tedbirleri aldı.

Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, il genelinde 23 noktada toplam 491 personelle sokağa çıkanları kontrol ediyor.

Denetimlerde, Artvinlilerin sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydukları gözlendi.

Görevliler dışında kimsenin olmadığı cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan "155 Polis İmdat Hattı"nı arayan vatandaşlara da bilgilendirmelerde bulunuyor ve destek sağlanıyor.

Kaynak: AA