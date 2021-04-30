İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yağcılar köyünde Cemil Alkan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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