Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin kazada öldüğü belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin kazada öldüğü belirlendi

Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin kazada öldüğü belirlendi
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin, otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin, otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesinde yaşayan tır şoförü İslam Karabulut'un yakınları, 15 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesinin üzerine, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Ekipler, Karabulut'un 08 YB 251 plakalı aracını, ilçeye bağlı Koyuncular köyünde uçurumdan yuvarlanmış halde buldu.

Öldüğü belirlenen Karabulut'un cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Hopa Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.

Olay ilgili soruşturma devam ediyor.

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

Hemşirelerden estetik cerrah hakkında olay suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu

 En çok vaka artışı Çanakkale'de

En çok vaka artışı Çanakkale'de

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title