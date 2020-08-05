Artvin'de iki ailenin kaldığı ev küle göndü
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Artvin'de iki ailenin kaldığı ev küle göndü

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında iki ailenin kaldığı ev küle döndü.

Artvin'de iki ailenin kaldığı ev küle göndü
05.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:53

Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında iki ailenin kaldığı ev küle döndü. Ev sahipleri yanan evlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Borçka ilçesi Muratlı köyünde Recep ve Murta Aydın'a ait iki ailenin kaldığı evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Çıkan yangında ahşap ev tamamen yandı. Yanan evin ardından ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı. Ev sahiplerinden Racep Aydın, "Evimiz tarihi ev ve baba yadigarıydı. Baba yadigarı olması ve hatıraların kaybolmasına üzüldüm" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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