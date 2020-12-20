Artvin'de içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yenilenecek

Artvin Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapım işi projesi kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Artvin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası tarafından 20 milyon 566 bin 44 lira bedelle ihale edilen işin 500 günde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Kanalizasyon şebeke hattı yapım işi kapsamında Kafkasör ve Atmaca mevkilerinde kanalizasyon şebekesinin yapılacağı, başta Artvin Kapalı Cezaevi ve Eski Köprübaşı mevkisi arası olmak üzere şehrin birçok muhtelif yerinde, yetersiz kalan kanalizasyon hatlarının yenileneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu proje kapsamında İskebe Deresi'ne akan kanalizasyon sularının da şebeke hattına alınarak bu sorunun ortadan kaldırılacağı kaydedildi.

İçme suyu şebeke hattı yapım projesinde de depolar arası iletim hatları ve maslakların tamamının yenilenip kapasitelerinin artırılacağına işaret edilen açıklamada, "Muhtelif yerlerdeki şebekeler ve bağlantılar yenilenecek ve şimdiye kadar el yordamı ile yapılan kontroller daha modern bir şekilde otomasyon sistemiyle gerçekleştirilecek." denildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin'in 50 yıllık geleceğini planlayarak şehrin kanalizasyon ve içme suyu hatlarını yenileyeceklerini belirtti.

Göreve başladıktan sonra kentin birçok noktasında kanalizasyon ve içme suyu şebekesi ile ilgili sorunlar olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Elçin, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin Kafkasör ve Atmaca mevkilerinde kanalizasyon şebekesi şimdiye kadar hiç yapılmamış, bu bölgelerde foseptik çukurları ve iptidai yöntemlerle kanalizasyon hizmeti veriliyordu. Buralarda modern kanalizasyon hattı yapacağız. Ayrıca İskebe Deresine ilkel bir şekilde akan kanalizasyon suları da yapılacak olan bu çalışma ile bertaraf edilerek. Şehrin birçok muhtelif yerlerinde kapasitesi yetmeyen, mevcut kanalizasyon hattının yetersiz olması nedeniyle yaşanan sorunlar projemizin tamamlanmasıyla tarihin tozlu raflarında kalacak."

İçme suyu şebeke hattı yapım projesinde kapsamında da depolar arası iletim hatlarının hepsinin yenileceğini vurgulayan Elçin, "Bu proje de çok önemli. Hemşehrilerimize sorunsuz ve kaliteli musluktan akan suyu içebileceği su hizmeti sunacağız. Artvin için heyecanlanıyor, Artvin için çalışıyoruz, projelerimizin tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur