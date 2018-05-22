Artvin'de Otomobil, Çoruh Nehrine Uçtu: 1 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, 2 Kişi Kayıp

Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

KÖY İMAMININ KULLANDIĞI ARAÇ NEHRE UÇTU

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçtu.

NEHİRDE KAYBOLAN OTOMOBİL İÇİN AFAD EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı.

BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILIRKEN 2 KİŞİ KAYIP

Otomobilde, Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı. Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.