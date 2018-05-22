Artvin'de Otomobil, Çoruh Nehrine Uçtu: 1 Kişinin Cesedi Çıkarıldı, 2 Kişi Kayıp
Artvin'de, köy imamının kullandığı araç Çoruh Nehri'ne uçtu. Bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken 2 kişiye ise ulaşılamadı.
Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 2 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
KÖY İMAMININ KULLANDIĞI ARAÇ NEHRE UÇTU
Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçtu.
NEHİRDE KAYBOLAN OTOMOBİL İÇİN AFAD EKİPLERİ ÇAĞRILDI
Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı.
BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILIRKEN 2 KİŞİ KAYIP
Otomobilde, Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı. Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
-
Bu yollarda neden barıyer yok yıllardır anlam veremiyorum, Gecen yılda Cankurtaranda insanlar uçuruma uçtu şimdi bakıyorum oralara bariyer yapmışlar, yani önlem almak için illa insanların ölmesimi gerekiyor, Yetkililer arttık bu yollara barıyer yaptırsınlar. . . Bütün artvinli şavşatlı bu yollardan geçenler tepkilerini versinler uçuruma uçar, çoruha düşer kimsenin sesi soluğu çıkmaz yazık çok yazık, Burada baryer olsaydı belki bu insanlar buraya düşmezdi. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
2000 yılında da yusufelinde yine bir imam aeacıyla çoruha uçmuştuCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ben düğüne giderken o virajları 20 km hızla dönüyorum o korkuyla artık belediye şu yolla baksın hayde .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BU YOLLAR KAÇ KİŞİNİN DAHA CANINA HAYATINA SEBEP OLACAK. . . EYYY YETKİLİLER BU YOLLAR NE ZAMAN YAPILACAK OLMADIK YERLERE YOL YAPTIK DİYORSUNUZ GELİNDE YOLU ARTVİN ŞAVŞAT ARASI GÖRÜN YOL DEMEYE BİN ŞAHİT GEREK. DAR VİRAJ KASİSLİ NE ARARSANIZ KAZA İÇİN BU YOLDA VAR. . YAZIK DEĞİLMİ BU İNSANLARA. . HAYATINI KAYBEDENLERE ALLAHTAN RAHMET DİLİYOR, BU YOLLARI BÖYLE GÖRÜPTE SESİNİ ÇIKARMAYANLARIDA ALLAHA HAVALE EDİYORUZ. . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır