Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
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Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu

Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Şavşat ilçesi meydana gelen hortum paniğe neden oldu.

Artvin'in Şavşat ilçesi meydana gelen hortum paniğe neden oldu. Hortum 20 ev ve ahırın çatısını uçurdu. O görüntüler ise cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Şavşat İlçesi Pınarlı köyünde akşam saatlerinde hortumda meydana geldi. Köyde etkili olan hortum yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdi. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Oluşan hortumun yaklaşık 10 dakika sürerken hortum sonrası köye yağmur ve dolu yağdı. Korku ve paniğe neden olan hortumun geldiği an, bazı vatandaşlar tarafında cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Hortum sonrası olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu
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