JASAT ekiplerinden film gibi operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

28.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:58

JASAT ekiplerinden film gibi operasyon Artvin'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

ARTVİN - Artvin'de çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi Jandarma Dedektifleri ve istihbarat personeli tarafından Arhavi'de 7, Hopa'da 3, Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1 olay olmak üzere toplam 11 evden hırsızlık, otodan hırsızlık, konut dokunulmazlık ihlal ve mala zarar verme olayları ile ilgili suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu olayın faillerini yakalamak üzere yaklaşık iki buçuk ay boyunca araştırma ve teknik takip yaptı. Ekipler, 72 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBESE ve Plaka Tanıma Sisteminden 938 saat görüntü kaydı incelenmesi sonucunda 3 araç ile birlikte hırsızlık suçlarını işlediklerini tespit ettikleri L.Ç., S.Ö., A.Z., G.T ve S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan L.Ç, S.Ö, G.T ve S.Ö, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Arhavi K-1 Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan hırsızlık zanlıların ev ve adreslerinde yapılan eş zamanlı aramalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet av tüfeği fişeği, 2 adet mazot bidonu, 50 metre telefon kablosu, 1 adet demir kesme makası, 1 adet demir levye, 33 parça hurdacılara satmış oldukları bakır kazanlar ve çalınan malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu.

JASAT ekiplerinden film gibi operasyon
JASAT ekiplerinden film gibi operasyon
JASAT ekiplerinden film gibi operasyon
JASAT ekiplerinden film gibi operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: JASAT ekiplerinden film gibi operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:06:25. #1.14#
title