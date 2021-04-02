Artvin'de hırsızlık iddiası ile 3 kişi tutuklandı

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Artvin-Ardahan karayolunun Varyant mevkisindeki bir işletmenin yedek parça deposunda K.K. (28), E.O.E. (20) ve Y.A'yı (17) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu