Artvin'de hırsızlık iddiası ile 3 kişi tutuklandı
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Artvin'de hırsızlık iddiası ile 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de hırsızlık iddiası ile 3 kişi tutuklandı

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Artvin-Ardahan karayolunun Varyant mevkisindeki bir işletmenin yedek parça deposunda K.K. (28), E.O.E. (20) ve Y.A'yı (17) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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