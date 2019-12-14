Artvin'de hırsızlık iddiası
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Artvin'de hırsızlık iddiası

Artvin'de hırsızlık iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:12
Artvin'de hırsızlık iddiası

'de hırsızlık iddiası ile 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı köyünden 3 elektrikli hava hattı motoru ile benzinli ağaç kesme motoru çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelileri U.A, I.U.N, E.G. ve G.Y'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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