Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu

Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi, Yeniköy ve Karaya tünellerinin girişleri toprakla kapandı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi, Yeniköy ve Karaya tünellerinin girişleri toprakla kapandı. Artvin, Erzurum, Yusufeli'ne ulaşım sağlandığı bölgede araç kuyrukları oluştu. 

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Bazı bölgeler su altında kaldı. Şiddetli yağış nedeniyle Yeniköy ve Karaya tünelerinin bulunduğu bölgedeki bazı alanlarda heyelanlar meydana geldi. Tünellerin giriş kısımlar toprakla kapandı. Artvin, Erzurum ve Yusufeli'ne de ulaşımın sağlandığı tünel trafiğe kapanınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Tünellerin tekrar trafiğe açılması için ekiplerin iş makineleri desteğiyle çalışmaları sürüyor. Bölgedeki bazı kara yolları üzerindeki noktalarda da su birikintisi oluştu.


Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur

Son dakika haber | Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, 11 kişi tedavide
Son dakika haber | Yayla evinde jeneratör gazından zehirlendiler: 1 ölü, 11 kişi tedavide
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Murat Kurum İlham Aliyev Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Şahan Gökbakar Yılmaz Erdoğan Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de heyelan; tünel girişleri kapandı, ulaşım durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:00:13. #1.16#

title