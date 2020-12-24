Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

24.12.2020 00:38 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:42
Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından karayolu trafiğe yeniden açıldı.

Edinilen bilgiye gören bölgede etkili olan yağış nedeniyle Hopa İlçesi Sugören mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Karadeniz Sahil yolunun Arhavi- Hopa- Sarp istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek güvenli hale getirilen yol yeniden trafiğe açıldı. - ARTVİN

Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mbwana Samatta Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 00:42:23. #1.15#
title