Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı
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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

24.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:12
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı yeniden sağlandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik akışı yeniden sağlandı.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ilçenin Sugören mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Toprak birikintisi nedeniyle yolun Arhavi-Hopa-Sarp istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

Karadeniz Sahil Yolu, Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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