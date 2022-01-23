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Artvin'de heyelan anı saniye saniye görüntülerdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi.

BORÇKA, ARTVİN (İHA) - Artvin'in Borçka ilçesinde 4 köyü ulaşıma kapatan heyelan anı görüntülendi. Yamaçtan kopan dev kayalar köy yolunu ulaşıma kapatırker, heyelan can kaybı olmadan atlatıldı.

Artvin'in Borçka ilçesi Arkaköy yolu 2. Kilometresinde, saat 16.30 sıralarında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anında yolda yaya ve araç geçmemesi büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Arkada Köy, Balcı, Kaynarca ve Alaca köyleri heyelan nedeniyle ulaşma kapanırken, o anlar ise bölgede bulunanlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

Artvin'de heyelan anı saniye saniye görüntülerdi

Artvin'de heyelan anı saniye saniye görüntülerdi

Artvin'de heyelan anı saniye saniye görüntülerdi

Artvin'de heyelan anı saniye saniye görüntülerdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Toprak Kayması, Borçka, Artvin, Güncel, Haber

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