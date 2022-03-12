Artvin'de heyelan anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı - Haberler

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Artvin'de heyelan anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Artvin'de heyelan anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolunun 30. kilometresindeki Berta Köprüsü mevkiinde dağlardan kopan kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle karayolunda karşılıklı olarak trafik durdu.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ARTVİN

Artvin'de heyelan anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toprak Kayması, Şavşat, Artvin, 3. Sayfa, Haberler

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