Artvin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri

Artvin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Artvin'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

İl Gençlik Merkezi sergi salonunda düzenlenen etkinlikte, yıl boyunca Artvin Halk Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Artvin Valisi Yılmaz Doruk, hayat boyu öğrenmenin toplumun refah düzeyinin ve yaşam kalitesinin artması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Dünyadaki gelişmelere ayak uydurmak için insanın kendini sürekli yenilmesi gerektiğini, bunun da hayat boyu öğrenmeyle mümkün olacağını aktaran Vali Doruk, şunları kaydetti:

"Hayat boyu öğrenme kursları bu yüzden bizim içim çok önemli. Bu kurslar insanlarımızın hobilerini, yeteneklerini mesleğe dönüştürmede bir misyon üstleniyor. Bu kurslar sadece bireysel gelişimi değil, toplumsal gelişimi de olumlu yönde etkiliyor."

Daha çok insanın bu kurslara teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Doruk, "Ne kadar çok insanımız bu kurslardan faydalanırsa ülkemizin sosyoekonomik gelişimi de artacaktır. "dedi.

Konuşmaların ardından gitar ve bağlama kursu öğrencileri kısa bir müzik dinletisi sunarken, halk oyunları kursu öğrencileri de yöreye özgü oyunlar sahneledi.

Program, Vali Yılmaz Doruk ve beraberindekilerin kilim dokuma, kağıt rölyef, şiş ve tığ örücülüğü, sepet örücülüğü, ehram ve deri işlemeciliği, ahşap boyama, dekoratif ev eşyaları, tablo yapımı gibi farklı kurslarda yapılan ürünlerin sergilendiği stantları gezmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur