Artvin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Artvin'de 6 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.
19.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:57
Artvin'de 6 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Borçka Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında 4 ayrı suçtan kesinleşmiş toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.B, Borçka ilçesine bağlı Şerefiye köyünde yakalandı.
Y.B, jandarmadaki işlemlerin ardından Artvin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA