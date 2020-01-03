Artvin'de gümrük kaçağı yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi
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Artvin'de gümrük kaçağı yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi

Artvin'de yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi.

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:50
Artvin'de gümrük kaçağı yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi

'de yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevkisinde yabancı uyruklu kişinin çantasında arama yaptı.

Aramada iki adet poşette gümrük kaçağı 95 kozmetik ürün ele geçirildi.

Yüz ve dudak dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA
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