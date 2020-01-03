Artvin'de gümrük kaçağı yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:50

Artvin'de yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen yüz ve dudak dolgu maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde yabancı uyruklu kişinin çantasında arama yaptı.

Aramada iki adet poşette gümrük kaçağı 95 kozmetik ürün ele geçirildi.

Yüz ve dudak dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konuldu.

Kaynak: AA