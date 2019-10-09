Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

09.10.2019 10:28

Artvin'in Murgul ilçesinde gümrük kaçağı 219 paket sigara ile 9 şişe içki ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önleme amacıyla yapılan uygulamalarda, Murgul ilçesinin Erenköy köyünde bir otomobilde yolcu olarak bulunan Gürcistan uyruklu E.K'nin valizinde, 219 paket sigara ile 9 şişe içki ele geçirildi.



Ele geçirilen kaçak sigara ve içkilere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA