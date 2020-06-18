Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası
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Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası

Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası Artvin'de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.

18.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:33

Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası

ARTVİN - Artvin'de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi.

Artvin'de sağanak yağmurun ardından oluşan gök kuşağı kent sakinlerine muhtesem manzara sundu.

Atatürk heykeli ile Deriner baraji vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Gökkuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Artvin'de gökkuşağının eşsiz manzarası

Kaynak: İHA

Manşet

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