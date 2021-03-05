Artvin'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi
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Artvin'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi

05.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:45
Artvin'de gazetecilere afet farkındalık eğitimi verildi

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gazetecilere afet farkındalık eğitimi verdi.

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gazetecilere afet farkındalık eğitimi verdi.

AFAD Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, sunum eşliğinde afetlerle ilgili genel bilgi vererek, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattı.

Türkiye'nin yüzde 95'inin deprem riski altında olduğunu ifade eden Avcı, bu nedenle toplumun her kesiminin depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Afetlerin sadece depremle sınırlı olmadığını vurgulayan Avcı, Artvin'in deprem bölesinde olmamasına rağmen yaşanan afetlerin yoğunluğu bakımından ülkemizde ilk 5 il arasında yer aldığını dile getirdi.

Her ilin yaşanabilecek afetlerde kendine göre risk azaltma planları hazırladığını belirten Avcı, "Bizde ilimizde afetleri azaltma adına çığ, heyelan, yangın, kaya düşmesi konularında planlar hazırlıyoruz" dedi.

Artvin'de son 11 yılda 573 olaya müdahale edildi

Artvin'de boğulma, heyelan, kaya düşmesi, çığ, karayolu araç kazaları, kaybolma, mahzur kalma, şiddetli yağış, şiddetli rüzgar fırtınası, sel, su baskını ve yangın olayları gibi afet ve kazalara müdahale ettiklerini kaydeden Avcı, "Kurum olarak 2009-2020 yılları arasında müdahale edilen toplam olay sayısı 573 olup bu olaylarda 462 yaralı 228 ölü, 14 vatandaşımızda kayıp olarak kayıtlara geçti" dedi.

AFAD Başkanlığının 2021 yılını Türkiye genelinde Afete Hazırlık Eğitim Yılı ilan ettiğini ve bu kapsamda ülke genelinde 52 milyon kişiye bu eğitimlerin verileceğini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Bizlerde ilimizdeki her kesime ulaşmak işitiyoruz. Yeni yıldan itibaren çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar çeşitli meslek gruplarına bu eğitimleri verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bugün de basın mensuplarını konuk ederek, bilgilendirmelerde bulunduk. Eğitimlerimiz son derece faydalı geçiyor. Amacımız toplumda bir farkındalık oluşturarak, afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini vatandaşlarımıza anlatmaktır. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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