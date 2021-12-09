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Artvin'de GAMER Toplantısı yapıldı

Artvin'de GAMER Toplantısı yapıldı
AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

Valilik GAMER toplantı salonundaki toplantıya, Vali Doruk'un yanı sıra Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Vali Yardımcısı Ahmet Salih Poçanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Göç İdaresi Müdür Vekili Emre Canpolat, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Selim Polat, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Yahya Kanbur ile ilgililer katıldı.

Vali Doruk'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Yahya Kanbur tarafından 2021'de Artvin'de meydana gelen ve GAMER'e yansıyan olaylara ilişkin sunum yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantı, gelecek döneme ait çalışmalar ile koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesiyle sona erdi.

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AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri

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