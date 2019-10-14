Artvin'de fuhuş operasyonu

14.10.2019 18:02

Artvin'in Hopa ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 33 kadın sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine ilçedeki bazı otel ve gece kulüplerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 Özbekistan, 8 Gürcistan, 7 Kırgızistan, 7 Rusya ve 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere 33 kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kadınlar, yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: AA