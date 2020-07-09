Artvin'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi Artvin'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdiARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına zarara yol açtı.

Artvin'de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına zarara yol açtı. Bazı evlerin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi.

Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına, Dokumacılar Köyü Kaymak Mahallesi'nde xarara yol açtı. Bazı evlerin sac malzemeden yapılmış çatıları uçtu. Şiddetli fırtına ağaçların kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu. Devrilen ağaçlar, vatandaşların bahçelerindeki tarım ürünlerinde zarara neden oldu.

Kaynak: DHA