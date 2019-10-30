Artvin'de fidan dikim etkinliği öncesi planlama toplantısı

30.10.2019 16:52

Artvin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının 11 Kasım saat 11.11'de ülke genelinde yaklaşık 1 milyon katılımcıyla 2 bin 23 farklı alanda 3 saatlik süre içerisinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturma etkinliğine ilişkin toplantı düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen planlama toplantısına, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Doruk, yaptığı konuşmada. Tarım ve Orman Bakanlığının ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve çevreye duyarlılığa katkı sağlamak için hayata geçirdiği bu projeyi oldukça faydalı gördüğüne işaret ederek, "Bizler de bugün bu etkinlik kapsamında ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde çalışarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın Artvin Orman Bölge Müdürlüğüne ulaştırdığı 100 bin fidanın ilimizde daha önceden tespit edilen yerlerde toprakla buluşturulması sürecinin sağlıklı işlemesi adına bir toplantı düzenledik." dedi.

Kaynak: AA