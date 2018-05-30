Artvin'de Evleri Sel Bastı, Araçlar Toprak Altında Kaldı

Artvin'de, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, odunluklar yıkıldı, 5 araç ise toprak altında kaldı.

Köyün heyelanda yolu kapanan mezrasında 600 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan 5 çoban için kurtarma çalışması başlatıldı.

5 ARAÇ TOPRAK ALTINDA KALDI

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Mahallede meydana gelen heyelanda ise 5 araç toprak altında kaldı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede hasar gören nakil hatları nedeniyle elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri heyelandan dolayı kapalı yolu ulaşıma açtığı köyde hasar tespit çalışması başlatıldı.