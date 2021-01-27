Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

27.01.2021 21:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:03
Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardanuç ilçesinde yaşayan E.A, evlenmek amacıyla görüştüğü bir kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin H.S, Y.B. ve K.T. olduğu belirlendi.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kadın şüpheli H.S, ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programın ardından Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'dan Artvin'e getirildi.

Erkek şüphelilerden K.T, Van'da, Y.B. de Ağrı'da yakalandı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlılardan Y.B, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. H.S. ile K.T. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan H.S. tutuklandı, K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Ebru Yaşar Hande Erçel Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Serdar Aziz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de evlenme vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 22:03:48. #1.15#
title