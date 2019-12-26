Artvin'de ev yangını
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Artvin'de ev yangını

Artvin'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20
Artvin'de ev yangını

'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Sümbüllü köyünde, Mustafa 'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Artvin Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Can kaybının olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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