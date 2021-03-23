Artvin'de eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu
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Artvin'de eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu

23.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:43
Artvin'de eski hükümlü İŞKUR desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Artvin'de yaşayan eski hükümlü Nevzat Tepe, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destekle kendi işini kurdu.

Artvin'de yaşayan eski hükümlü Nevzat Tepe, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destekle kendi işini kurdu.

Farklı suçlardan 3 yıl hüküm giyen inşaat ustası Nevzat Tepe, tahliye sonrası Artvin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ekiplerinin yönlendirmesiyle Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğünün "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesi üzerine aldığı 43 bin 750 lira hibe desteğiyle inşaat sektörü üzerine iş yeri açan Tepe, boya, sıva, badana, dış cephe mantolama gibi işler yaparak ailesinin geçimini sağlıyor.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk ve Denetimli Serbestlik Müdürü Özcan Deniz, Tepe'yi iş yerinde ziyaret ederek "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Başsavcı Büyükyurt, gazetecilere, Cumhuriyet Başsavcılığının suç ve suçlularla mücadele etmenin yanı sıra hükümlüleri suçtan uzaklaştırıp topluma kazandırmak gibi bir görevi de olduğunu söyledi.

Devletin bu tarz desteklerinin eski hükümlüleri suçtan uzak tutarak hayata bağlama adına çok önemli olduğuna dikkati çeken Büyükyurt, "Bugün burada bunun çok güzel örneğini görüyoruz. Devlet desteğiyle güzel bir ekmek kapısı açıldı. Allah hayırlı, uğurlu etsin ve bol kazançlar versin." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Cevdet Ertürk de kurum olarak gerek engelli gerekse eski hükümlüleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Amaçlarının bu insanları hem topluma hem de istihdama kazandırmak olduğunu dile getiren Ertürk, "Biz diyoruz ki bu kardeşlerimiz hayata küsmesinler, bize müracaat etsinler. Biz onlara destek vermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nevzat Tepe ise devletin kendisine el uzatmasıyla yeniden hayata tutunduğunu kaydederek, "Aldığım hibe ile kendi iş yerimi açtım. Çoluğuma çocuğuma alın teriyle ekmek götürüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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