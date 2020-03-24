Artvin'de enerji nakil kablosu hırsızlığı
Artvin'in Borçka ilçesinde, enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
24.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:14
Artvin'in Borçka ilçesinde, enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapıldığını belirledi.
Söz konusu olayla ilgili ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, demir makas, pense, tornavida, çekiç, elektrik ara kablosu, bakır kablo ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA