Artvin'de elektronik sigara kaçakçılığı

15.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:52

Artvin'de, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen elektronik sigara parçaları Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artvin ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerde, hareketlerinden şüphelendikleri yabancı uyruklu R.S (38), R.S (39), G.B (30), I.K (40) ve M.G'nin (30) üzerinde arama yaptı.

Aramada 459 adet elektronik sigara parçası ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 5 kişi sınır dışı edildi.

Kaynak: AA