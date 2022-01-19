Artvin'de eğitime kar engeli

ARTVİN (AA) - Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.