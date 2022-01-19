Artvin'de eğitime kar engeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin'de eğitime kar engeli
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de kar dolayısıyla yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın hayatı olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle, il merkezi ve ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Artvin, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title