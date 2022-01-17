Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Artvin merkez ve bazı ilçelerinde kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime 18 Ocak Salı ara verileceği belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinden taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin bu tarihte izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılacağı kaydedildi.