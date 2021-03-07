Artvin'de dönere kadın eli değdi
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Artvin'de dönere kadın eli değdi

07.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:55
Artvin'de dönere kadın eli değdi

Artvin'de bilgisayar programcısı Bahtinur Gürbüz, mesleğini bırakıp 18 yıldır döner ustası olarak eşine yardım ediyor.

Artvin'de bilgisayar programcısı Bahtinur Gürbüz, mesleğini bırakıp 18 yıldır döner ustası olarak eşine yardım ediyor.

Artvin'de yaşayan bir çocuk annesi Bahtinur Gürbüz (48) eşinden öğrendiği döner ustalığını 18 yıldır başarıyla sürdürüyor. Bilgisayar programcılığı mezunu olan Bahtinur Gürbüz, devlette iş bulamayınca eşiyle birlikte ortak karar alıp döner salonu açtı. Şehir merkezinde 40 metrekare ufak bir dükkanda aile işletmeciliği yapan Gürbüz ailesi, 18 yıldır müşterilerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Asıl mesleği Bilgisayar programcısı olan Bahtinur Gürbüz, "Devlette iş bulamayınca özel sektörde çalışmak yerine kendi işimin patronu olmayı karar verdim. Eşimle birlikte 18 yıldır döner işletmeciliği yapıyorum. Eşim olmadan döneri ben yapabiliyorum, kesebiliyorum, ateşe koyabiliyorum" dedi.

"Şaşıranlar oluyor fotoğraf çekmek istiyorlar"

Artvin halkının da kendisine alıştığını belirten Gürbüz "Birçoğuna ismiyle hitap edebiliyoruz ama dışarıdan gelenler için tabi ki şaşkınlık olabiliyor resim almak istiyorlar, video almak istiyorlar, sosyal medya sayfalarında paylaşmak istiyorlar" diye konuştu.

Dönerin yatık ve odun ateşinde pişmesi gerektiğini vurgulayan Bahtinur Gürbüz "Bu döneri buraya atabilmek için en az iki, iki buçuk saatlik emek gerekiyor. Biz koyun etinden işliyoruz. Koyunu kemikli alıyoruz kemiğinden sıyırmak, bunu sinirlerinden ayırmak açmak terbiye etmek iki, iki buçukluk saatlik bir serüven. Bu işlemleri akşamdan yapıyoruz, sosluyoruz sabah şişe geçirip sunumumuzu yapıyoruz. Bunu evrelerinin hepsini eşim olmadığında ben yapıyorum. Kendi mesleğimi yapamadığım için üzgünüm ama bu işi yaptığım içinde kesinlikle pişman değilim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi
Artvin'de dönere kadın eli değdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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