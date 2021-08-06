ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI
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ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından, dolu yağdı. Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, zor anlar yaşadı. Kılıçkaya, Çevreli, Yamaçüstü ve Ormandibi köylerinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından, her yer bembeyaz oldu.

ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI
ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI
ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI
ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI
ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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