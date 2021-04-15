Artvin'de doğalgaz altyapı yatırımları devam ediyor

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 2021 yılında yapılacak doğalgaz altyapı yatırımlarıyla kentte 1200 olan aktif doğalgaz abone sayısının yıl sonu itibarıyla 4 bine ulaşacağını söyledi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, 2021 yılında yapılacak doğalgaz altyapı yatırımlarıyla kentte 1200 olan aktif doğalgaz abone sayısının yıl sonu itibarıyla 4 bine ulaşacağını söyledi.

Artvin'de doğalgaz alt yapı yatırımları 4.etap çalışması açılış programında konuşan Demirhan Elçin, kentte doğalgaz alt yapı yatırımlarının ilgili doğalgaz firması ile belediye arasında yürütülen eş güdümlü çalışmayla planlandığı şekilde ilerlediğini kaydetti.

Elçin, bu yıl yapılacak doğalgaz alt yapı yatırımlarıyla Gökorman'dan şehir merkezine kadar olan cadde ve sokaklara ek olarak Çarşı Mahallesindeki Cumhuriyet, Hastane, Hürriyet caddeleri ile vali konağı ve çevresindeki sokakların doğalgaza kavuşacağını dile getirdi.

Artvin'de doğalgaz alt yapı çalışmalarının iki yıldır sürdüğünü kaydeden Elçin, "2021 yılı doğalgaz altyapı programı tamamlandığında, Çayağzı ve Orta Mahallelerinin tamamı, Çarşı Mahallesinin yüzde 80'lik bölümü, Dere Mahallesinde ise Yurttaş Saraç Caddesi ve çevresindeki konut ve işyerleri doğalgaz hizmetinden yararlanacaklardır." dedi.

İlgili doğalgaz firmasının Artvin merkezde doğalgaz altyapı çalışmaları için 2021 yılında 6 milyon liralık bütçe ayırdığını kaydeden Elçin, şunları söyledi:

"2020 yılı sonunda 2 bin 500 konuta doğalgaz bağlantısı yapılmış, bunlardan 1200 abone doğalgazı aktif olarak şu anda kullanmaktadır. 2021 yılı sonunda, 4.000 doğalgaz abonesine ulaşılacaktır"

Elçin, kazı çalışmaları nedeniyle yolların bozulacağından vatandaşlardan hoş görülü ve sabırlı olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur