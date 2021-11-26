Artvin'de dereye yuvarlanan otomobildeki 2 yaralıyı çevredekiler kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'de otomobilin dereye yuvarlandığı kazada yaralanan 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 45. kilometresinde Seyfettin Karagöz'ün (82) kullandığı 08 HD 003 plakalı otomobil, Şavşat Deresi'ne yuvarlandı.

Kazayı görenler, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.

Debisi yüksek olan derede aracın sürüklenme ihtimali nedeniyle çevredekiler, içindeki iki kişiyi kurtarmak için harekete geçti.

Dere kenarına yakın noktada bulunan aracın sürücüsü ile yanındaki İlhan Odabaş (70), çevredekiler tarafından önce otomobilden, ardından da sudan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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