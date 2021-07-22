Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Artvin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nden geçen Kapisre Deresi taştı. Derenin taşması sonucu mahalledeki bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçenin Merkez Mahallesi'nde de yağış dolayısıyla düşük kottaki bazı ev ve iş yerlerine su doldu, tarım arazileri ve bazı yollarda ise hasar oluştu.

Sağanağın sahil kesiminde ve şehir merkezinde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Yener Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Diego Aytaç Kara Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 10:53:34. #1.14#

title