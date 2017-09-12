Artvin'de Çocuk Üniversitesi Oluşturuldu

Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde ilk kez bu yıl hayata geçirilen "AÇÜ Çocuk Üniversitesi" eğitime başladı.



Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, üniversitenin Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, çocuk üniversitesi ile Artvin'deki çocukları üniversite ortamı ile tanıştırarak, eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişiminde çocuklara eşit fırsatlar sunmak istediklerini belirterek, aynı zamanda çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Programda öğrencilerle sohbet eden Tilki, bu projenin ayrıca çocuklara üniversite ile etkileşim içerisinde, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, soru sorma, merak duyma gibi temel yaşam becerilerini kazandırma ve genç öğrencileri bilimin eğlenceli yüzü ile tanıştırma amacını taşıdığını belirtti.



Tilki, gençlerin yetenekli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin bir milletin kalkınmasında ve ulusal geleceğin şekillenmesinde önemli etken olduğuna inandığını da kaydetti.



Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarını gezen öğrencilere ilk dersi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demiralay "Canlılar dünyası ve yiyeceklerimizde neler var" başlığı altında verdi.



Toplam 4 gün boyunca çocuklara, "Bilimin eğlenceli yanı", "Dünyaya farklı bakış: haritalar", "Vücudumuz nasıl çalışır" gibi konularda dersler verilecek.



Yaşları 9-12 arasında değişen 42 öğrencinin dahil olduğu proje kapsamında, öğrencilerin derslerin yanı sıra tırmanma, bowling ve zipline gibi sosyal ve sportif etkinliklere katılımı da sağlanacak.