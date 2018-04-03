Artvin'de Çobanlara Seyyar Çoban Evi

Artvin'de, yaylalardan daha uzun süre yararlanabilmesi için hayvan üreticilerine seyyar çoban evi dağıtıldı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hayvancılığın yaygın olduğu Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat ilçelerinde üreticilerin mevsim şartları nedeniyle yılın 6 ayını geçirebildikleri yaylalardan daha fazla yararlanabilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün, Ardahan Kars Artvin Kalkınma Projesi (AKAK) desteğiyle hazırladığı "Seyyar Çoban Evi" projesi kapsamında, 5 tam donanımlı römorklu karavan, köy muhtarlarına teslim edildi.

Artvin Belediye Hayvan Pazarı'nda düzenlenen dağıtım törenine katılan Vali Ömer Doğanay, karavanları yakından inceledi.

Vali Doğanay, burada yaptığı konuşmada, projenin, bölgede hayvancılığın gelişmesine ve verim artışına katkı sağlayacağına inandığını belirterek, projenin çobanlara ve köylülere hayırlı olmasını diledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur da çobanlara hizmet verecek çoban karavanlarının tamamının hibe destekli olduğunu söyledi.

Güneş enerjili seyyar çoban evininin tam donanıma ve konfora sahip olduğuna işaret eden Okur, şunları kaydetti:

"Karavanın içerisinde duşakabin, mutfak tezgahı, katlanır masa, elektrik sitemi, su tertibatı, 100 litrelik su deposu var. Yaylalarda hayvancılık yaparak ailelerinin geçimini sağlayan çobanlarımızın artık sıcak bir yuvası oldu. Çobanlarımızın her türlü konforunu düşünerek seyyar karavanlara kavuşturduk. Çobanlarımıza sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum."

Seyyar çoban evlerini teslim alan köy muhtarları, projenin özellikle çobanların yüzünü güldüreceğini ifade ederek, yörede hayvancılığın daha da gelişeceğine inandıklarını belirtti.

Tören sonunda "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere 60 Antep fıstığı fidanı da dağıtıldı.

Törene, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, köy muhtarları, çobanlar, üreticiler ile vatandaşlar katıldı.