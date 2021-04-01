Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı
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Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.

Artvin'de çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev yandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ortaköy'e bağlı Soylu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevresindeki evlere sıçradı.

Köyde yaşayanların durumu fark ederek itfaiyeye bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen ekiplerce yangını söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının başka evlere sıçrama riskinin bulunduğu, ekiplerin başlattığı çalışmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı
Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı
Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı
Ortaköy Köyü'nde yangın: İlk belirlemelere göre 3 ev yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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