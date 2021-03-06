Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

06.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:29
Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikli köyünde Bayram Sütçü'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yangında 5 evin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Özaydın, "Yangın meydana gelen evlerden 4'ü boştu. Bu evlerin sakinleri yazları buraya gelip yaşıyor. Sadece 1 evde yaşayan vatandaşlarımız var. Yangında, 5 ev ve 5 ahır kullanılmaz hale geldi. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:32:23. #1.14#
title