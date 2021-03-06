Artvin'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında, 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Erikli köyünde Bayram Sütçü'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yangında 5 evin kullanılmaz hale geldiğini aktaran Özaydın, "Yangın meydana gelen evlerden 4'ü boştu. Bu evlerin sakinleri yazları buraya gelip yaşıyor. Sadece 1 evde yaşayan vatandaşlarımız var. Yangında, 5 ev ve 5 ahır kullanılmaz hale geldi. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur