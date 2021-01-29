Artvin'de çığ önlemlerine ilişkin toplantı düzenlendi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri" konulu toplantıya katıldı.

Doruk, Valilik Çoruh Salonunda düzenlenen toplantıda, Artvin'in coğrafi konum itibarıyla çığ riski taşıdığını söyledi.

Karla mücadeleyi çok önemsediklerinin altını çizen Doruk, "Karla mücadele ve yol açma çalışmalarında özellikle çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal varlığını korumak öncelikli görevimizdir." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Salih Avcı ise çığ tehlikesine yönelik alınacak tedbirler, önleme ve müdahale hazırlıklarına ilişkin katılımcılara bilgi sundu.

Vali Yardımcısı Aydın Göçer, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, çığ tehlikesi belirleme ve izleme ile çığ hazırlık ve müdahale ekiplerinin kurulması, ayrıca çığ önlemlerini ve müdahale hazırlıklarını inceleme komisyonu oluşturması kararları alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu