Artvin'de çiftçiler, eldiven ve maske takıp tarlaya indi
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Artvin'de çiftçiler, eldiven ve maske takıp tarlaya indi

Artvin'de çiftçiler, eldiven ve maske takıp tarlaya indi
06.05.2020 08:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:25

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çiftçiler, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak aldıkları önlemlerle tarlalarına indi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çiftçiler, koronavirüse karşı maske ve eldiven takarak aldıkları önlemlerle tarlalarına indi. Bahçelerine diktikleri domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin bakımını yapan çiftçiler, sosyal mesafe kuralına da uyuyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle tarımda üretim aksamadan sürüyor. Maske ve eldiven takarak tarlalarına inen çiftçiler, sosyal mesafe kurallarını da dikkate alıyor. Sabah saatlerinde tarlalarına giden üreticiler, ot biçiyor, çapa yapıyor, tarladaki ürünlerini suluyor. Çiftçiler bahçelerine diktikleri domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin bakımını da yapıyor. 

'HIZ KESMEDEN ÜRETİME DEVAM'Koronavirüs salgını nedeniyle tarım faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığını ifade eden Yusufeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Çukadar, çiftçilerin rahatça üretim yaptığını belirtti. Çukadar, "Bizler de sürekli sahadayız, hem denetim, hem de bilgilendirme yapıyoruz. Üretim noktasında herhangi bir sıkıntı yok, hız kesmeden üretime devam ediyoruz" dedi.Salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiren Şaban Keçeci, işlerinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılığın ülke için önemli olduğunu vurguladı. Bahçesinde ot biçen Aslan Yıldırım da herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade ederek, tarlalarında çalıştıklarını belirtti.'ÜRETİM OLMAZSA 82 MİLYON AÇ KALIR'Tarlada çalışan ve üretimin önemine dikkat çeken Merkez Hasan Ağa Mahalle Muhtarı Yüksel Yıldırım ise, "Üretim olmazsa 82 milyon aç kalır. O nedenle hem kendimiz, hem memleket için üretim yapmaya mecburuz. Mahsullerimizi ektik, sulama ve çapa işlerini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Tarlada çapa yapan Güler Özdemir de çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Biz çalışıyoruz ki hem Türkiye, hem de biz doyalım. Vatanımıza hizmet için tarladayız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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