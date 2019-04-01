Artvin'de Chp, 5 Yıl Sonra Kazandı

ARTVİN'de resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, CHP, Artvin Belediyesi ile 6 ilçe belediyesini kazandı. AK Parti ise 2 ilçe belediyesini kazandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; CHP Artvin Belediyesi ve 6 ilçe belediyesini kazandı. AK Parti ise 2 ilçe belediyesini aldı. 'Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Demirhan Elçin, 7 bin 156 oy ve yüzde 50,97'lik oranla seçimi kazandı. Elçin'in rakibi 'cumhur ittifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Kocatepe ise kullanılan oyların yüzde 43,23'ünü aldı. Elçin, partisinin 2014 seçimlerinde aldığı yüzde 36,9'luk oy oranını 14,07 puan arttırarak Artvin Belediye Başkanı seçildi.

MERKEZ VE 4 İLÇE CHP'YE GEÇTİ

AK Parti'li Mehmet Kocatepe'nin yönettiği Artvin Belediyesini, CHP'li Demirhan Elçin, AK Partili Nedim Cihan'ın yönettiği Hopa'yı CHP'li Taner Ekmekçi, AK Parti'li Coşkun Hekimoğlu'nun yönettiği Arhavi'yi, CHP'li Vasfi Kurdoğlu, AK Parti'li Aslan Atan'ın yönettiği Borçka'yı, CHP'li Ercan Orhan ve AK Parti'li Ahmet Sinan Öztürk'ün yönettiği Şavşat'ı CHP'li Nihat Acar kazandı. Yusufeli ilçesinde AK Parti'li Eyüp Aytekin, Ardanuç ilçesinde CHP'li Yıldırım Demir, Murgul ilçesinde AK Parti'li Hasan Çavuş güven tazelerken, ilçe statüsü kazanan Kemalpaşa ilçesinde de CHP'li Ergül Akçiçek belediye başkanı olarak seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Artvin'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

CHP:

Artvin: Demirhan Elçin

Hopa: Taner Ekmekçi

Arhavi: Vasfi Kurdoğlu

Borçka: Ercan Orhan

Kemalpaşa: Ergül Akçiçek

Şavşat: Nihat Acar

Ardanuç: Yıldırım Demir

AK Parti:

Yusufeli: Eyüp Aytekin

Murgul: Hasan Çavuş

- Artvin

Kaynak: DHA