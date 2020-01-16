Artvin'de çatı yangını
Artvin'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
16.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:26
Artvin'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kent merkezindeki Atapark mevkisinde, 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, ufak çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA