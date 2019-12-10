Artvin'de çatı yangını

10.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:20

Artvin'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Orta Mahalle'de, Hüseyin Turan'a ait evin çatı katında, gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, 112 ve polis ekiplerine haber verildi.

Binada bulunan vatandaşların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Yaralananın olmadığı yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA