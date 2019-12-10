Artvin'de çatı yangını
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Artvin'de çatı yangını

Artvin'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

10.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:20
Artvin'de çatı yangını

'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 'de, 'a ait evin çatı katında, gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye, 112 ve polis ekiplerine verildi.

Binada bulunan vatandaşların tahliye edilmesinin ardından yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.


Yaralananın olmadığı yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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